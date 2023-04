In piazza Vittorio Emanuele II i mercatini di Coldiretti e degli hobbisti

Il maltempo aveva fatto sì che fossero rinviati a data da destinarsi, ma finalmente, in questa domenica 23 aprile, torneranno in piazza Vittorio Emanuele IIInsieme dunque ai prodotti della terra a chilometro zero per "Campagna Amica", ci saranno le bancarelle di hobbisti e artigiani che realizzano oggettistica. Due mercatini fortemente voluti nei mesi scorsi dall'assessore alle Attività Produttive,che intende così valorizzare le eccellenze enogastronomiche ed alimentari, nonché artigianali del nostro territorio.Coldiretti sarà in piazza dalle 9.00 alle 14.00, mentre l'oggettistica sarà in esposizione sino alle 21.00.Piazza Vittorio Emanuele II sarà interdetta al traffico, dunque, secondo l'ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale, Raffaele Campanella,