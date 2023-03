"Campagna Amica" e auto d'epoca: domenica Giovinazzo si fa bella

Domenica 12 marzo torna a Giovinazzoil villaggio di promozione e vendita di prodotti agroalimentari del territorio organizzato da Coldiretti in collaborazione con l'assessorato alle Attività Produttive del Comune di Giovinazzo, guidato da Alfonso Arbore.Stand aperti in piazza Vittorio Emanuele II, dove si potranno acquistare frutta, verdura, ortaggi pugliesi, con filiera interamente controllata. Un appuntamento che si ripeterà dopo il successo dei mesi scorsi.Ma la centralissima agorà giovinazzese sarà anche il luogo di raduno di ben 30 bellissimi modelli di auto d'epoca, portati a Giovinazzo dalproporrà dunque una interessante rassegna che porterà in riva al basso Adriatico appassionati da tutta la regione. Dalle 10.00 alle 12.00 esposizione e qualche giro di questi stupendi esemplari, conservati dai loro proprietari nei minimi dettagli. Obiettivo primario degli organizzatori, che portano le loro auto in borghi suggestivi, è promuovere la grande bellezza della Puglia. La rassegna sarà realizzata grazie al patrocinio dell'assessorato alla Cultura ed al Turismo del Comune di Giovinazzo.Giovinazzo si appresta quindi a vivere una domenica mattina intensa e, per certi versi, dal grande fascino. L'utile ed il dilettevole si sposeranno, un buon antipasto di primavera per tante famiglie.