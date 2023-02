Domenica 12 febbraio torna Campagna Amica di Coldiretti a Giovinazzo

Arbore: «Segnale importante in un momento particolare per l'agricoltura»

Salvo imprevisti meteo, tornerà domenica 12 febbraio a Giovinazzo, il mercatino didi prodotti agricoli del territorio sostanzialmente a chilometri zero.Per tutta la mattinata, dalle 8.00 alle 14.00, in piazza Vittorio Emanuele II, ci saranno circa 10 stand da cui si potranno acquistare frutta, verdura, ortaggi con garanzia di qualità.«Si tratta di un segnale importante in un momento particolare per l'agricoltura nazionale - ha spiegato l'assessore alle attività produttive del Comune di Giovinazzo,- Questa esposizione e vendita di prodotti tipici nostrani è un chiaro incoraggiamento ai produttori a non mollare ed un segnale che l'amministrazione comunale vuol dare a tutta la cittadinanza. Ci auguriamo che i giovinazzesi rispondano con presenza ed acquisti poiché si tratta di prodotti di qualità garantiti dalla Coldiretti».