Campagna amica torna a Giovinazzo in piazzale Leichardt

Come preannunciato dalla nostra testata negli scorsi giorni, tornerà a Giovinazzo questa domenica, 11 luglio, dopo circa due anni di assenza dovuti all'emergenza sanitaria ancora in corso, il mercatino didella Coldiretti. Prodotti della terra e lavorati derivati sostanzialmente a km zero e selezionati.Si tratta di un mercatino atteso da tanti giovinazzesi e da molta gente del circondario che aspettava da tempo la possibilità di poter spendere per acquistare prodotti di qualità. Quest'annosi terrà sostanzialmente sul mare, a Levante, indecisione dell'Amministrazione comunale fortemente voluta dall'assessore alle Attività Produttive, Salvatore Stallone.«È un segnale di ritorno ad una timida normalità - ha precisato lo stesso Stallone - ed è stata una decisione che abbiamo voluto prendere per far sì che tutti, turisti in primis, potessero godere di questo mercato che mette insieme alcune eccellenze produttive del nostro territorio. A mio sommesso parere, si fa turismo anche in questo modo. Ringrazio Coldiretti per aver ancora una volta scelto Giovinazzo come meta credibile per "Campagna amica". Siamo pronti ad accogliere i tanti che dai centri viciniori verranno a farci visita, come già accaduto in passato», ha quindi concluso.In piazzale Leichardt bancarelle aperte dalle 9.00 di mattina sino a sera.