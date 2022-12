Campagna Amica di Coldiretti: il mercato a Giovinazzo slitta al 15 gennaio

A causa di alcune sopraggiunte indisponibilità da parte di alcuni espositori della Coldiretti, il mercato di, previsto per domenica 11 dicembre a Giovinazzo, è stato rinviato a domenicaLo comunica l'assessore alle Attività Produttive, Alfonso Arbore.Invece, è lo stesso assessore a confermare ilprevisto per domenica 11 dicembre, dalle 7.00 alle 13.00, sempre nell'area mercatale, lo stesso che si svolgerà regolarmente anche venerdì 9 dicembre. L'orario, in entrambe le giornate, resta invariato.