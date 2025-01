Il report delle attività della Polizia Locale di Giovinazzo per il 2024

Attività amministrativa

Si è tenuta nella serata di lunedì 20 gennaio la festa in onore di San Sebastiano, patrono delle Polizia Locali ed è stata quella l'occasione per la presentazione di un accurato report da parte del comandante del Corpo di via Cappuccini,il quale ha a più riprese ribadito come quello messo in campo dalle donne e dagli uomini a Giovinazzo sia stato «All'interno del report ci sono però numeri molto interessanti, una sorta di sunto di una serie di operazioni ed attività volte non solo a far rispettare il Codice della Strada, ma anche a fotografare quanto di buono sia stato fatto anche in materia annonaria o di polizia giudiziaria, solo per citare alcuni settori interessati dal lavoro del Comando di via Cappuccini. Ciò che vi riportiamo sono solo una scrematura parziale dei tanti numeri offerti nel report annuale.In questo momento storico, quindi, tra personale in servizio costante e quello stagionale, il Corpo di Polizia Locale vanta 13 unità, in servizio in strada con 2 auto, 2 motocicli a cui viene dato supporto in talune circostanze da un mezzo di Protezione Civile.Sono state 139 nel 2024 le ordinanze per divieti di circolazione emesse dal dirigente, 42 quelle per manifestazioni, mentre sono stati ordinati 7 interventi ASO e 2 TSO. Ben 16 gli interventi della Polizia Locale di Giovinazzo per rimozione carcasse animali (cani, gatti, volpi, tartarughe ecc).Nell'anno appena trascorso, il Comando di via Cappuccini ha rilasciato 203 autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico, 40 per passi carrabili, con 56 subentri. 109 le istruttorie per rilascio pass invalidi e 80 istruttorie per il suo rinnovo con rilascio di 2 duplicati. Per accesso in Cala Porto sono state altresì rilasciate complessivamente nel 2024 20 autorizzazioni.Quanto alla Zona a Traffico Limitato nel centro storico, sono state 240 le autorizzazioni alla sosta, ben 705 quelle al solo transito e ben 1024 quella temporanee.La Polizia Locale di Giovinazzo ha rilevato lo scorso anno 45 incidenti senza feriti sul territorio comunale, 36 sinistri con persone ferite. 26 sono state le patenti ritirate dopo accertamenti ed 82 le sanzioni complessivamente elevate.Gli agenti di Giovinazzo hanno notificato 370 provvedimenti, 12 notizie di reato, denunciato all'autorità 13 persone, identificandone 32 e notificando 85 sistemi di indagine.214 sono stati i controlli su veicoli (167 erano stati nel 2023) con un netto incremento dell'attività e 400 le attività di servizio dedicate alla viabilità per accesso ed uscita dai plessi scolastici. 21 le scorte a cortei, 43 i presidi per manifestazioni e 13 le presenze straordinarie all'interno del Consiglio comunale.Eseguiti 1518 metri quadri di attività relativa alla segnaletica stradale orizzontale e gli interventi per ripristino della segnaletica verticale sono stati 107.E poi ci sono i numeri che molti cittadini attendono: quelli relativi alle sanzioni.Nel 2024 sono state in totale 7325, 567 le multe per sosta su spazi invalidi, attraversamenti pedonali o non corretti secondo il codice della strada, 55 per omessa revisione del veicolo, 184 invece sono stati gli automobilisti sanzionati per mancanza di uso della cintura di sicurezza. 7 di essi sono stati anche beccati ad utilizzare il telefono cellulare in auto senza dispositivi di diffusione del suono e poi c'è un dato inquietante: in un Comune di poco più di 19mila anime, sono state ben 163 le sanzioni per mancanza totale di assicurazione (v'è tuttavia da considerare il grosso afflusso dall'esterno della città nei mesi estivi).Gli agenti giovinazzesi hanno infine sanzionato 2 persone per non aver utilizzato il casco su un motociclo, 23 sono stati i sequestri amministrativi del mezzo, con 7 fermi, ed infine una sola la sanzione per guida non consona di monopattino, un tipo di sanzione che, con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, andrà aumentando di numero inevitabilmente nel 2025.Gli agenti di Polizia Locale hanno infine sostenuto corsi di formazione oltre 50 ore di formazione su tematiche di carattere amministrativo e tecnologico.