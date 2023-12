8 foto Botti per le festività di Natale, stretta della Polizia Locale

Fuochi d'artificio per festeggiare lae quella di: a Giovinazzo laè impegnata per garantire la sicurezza di tutti. Controlli a tappeto, sin dai giorni scorsi, negli esercizi commerciali, ingrossi e al dettaglio, per scongiurare il rischio che qualcuno si faccia male utilizzando i botti illegali.«Sono previsti in questo periodo una lunga serie di controlli per contrastare la pericolosa vendita dei botti illegali», hanno riferito daldi via Cappuccini. Controlli come quelli già fatti nei giorni scorsi, per quanto concerne la prevenzione e la vigilanza sulla produzione, sul commercio e sulla detenzione di manufatti pirotecnici, vengono svolti abitualmente, ma in questo periodo dell'anno è prevista una intensificazione di attività del genere, effettuate con maggiore frequenza.I controlli rientrano in una specifica azione di monitoraggio e contrasto della produzione e della vendita di materiale illecito. «Chi compra - è l'appello delle forze dell'ordine - deve sempre prestare attenzione che sulle etichette sia riportato il marchio Ce: le etichette che devono essere perfettamente leggibili. Qualora non lo fossero questo deve destare sospetti in chi sta acquistando botti o articoli vari. Massima attenzione pure per quel che riguarda le indicazioni sulla provenienza».I controlli degli agenti del maggioresulla vendita di fuochi artificiali e artifici pirotecnici, in particolare nel periodo antecedente le festività di fine anno, interesseranno, come si diceva, tutte le attività commerciali urbane che trattano questo genere di articoli, considerata la richiesta nel periodo natalizio.