Bitonto-Giovinazzo-Terlizzi, il triangolo delle auto rubate

Rubate e cannibalizzate nel giro di poche ore. È il destino delle autovetture, occultate fra le campagne di, sezionate e smontate. Qui, secondo fonti inquirenti, c'è unin cui le auto, ridotte ai minimi termini, alimentano il mercato clandestino della vendita dei ricambi.Gli investigatori parlano di una vera e propria piaga del territorio a nord di Bari. Ma da dove arrivano questi ladri? Bande simili, specializzate, provengono spesso dal sud foggiano (), dalla sesta provincia () e dall'area metropolitana di Bari (). E una delle piste è che sia così anche in questo caso, come già scoperto durante altre indagini. Le autovetture (i malviventi preferiscono i) vengono rubate in base alla precisa richiesta che arriva dei pezzi di ricambio.Ma se fino alla fine del 2020 le auto venivano condotte attraverso lafra il nord barese e il sud foggiano, occultate in particolare nelle campagne di Andria ed infine letteralmente cannibalizzate, adesso sembra che fra i territori ricadenti in un'area compresa trasia in atto un'attività illecita finalizzata al riciclaggio delle auto rubate. E i continui ritrovamenti, ormai, non fanno neanche più notizia.Proprio a, ad esempio, «il contrasto ai furti di auto - riferiscono dal- è tra gli obbiettivi primari dellache, da inizio anno, è intervenuta in più occasioni. Gli innumerevoli servizi svolti hanno portato non solo all'arresto di diversi soggetti, quattro arrestati in flagranza di reato, ma anche al rinvenimento, nell'agro delle frazioni di, di, restituite ai legittimi proprietari».Numeri, che oltre a dimostrare l'attività degli uomini della, a cui si aggiungono quelli dele i consorzi privati di vigilanza campestre, danno anche la misura del vasto fenomeno che quotidianamente le forze dell'ordine fronteggiano. I ladri mirano a, più profittevoli al momento dello smercio di parti usate. Gli stratagemmi usati sono tecnologici e consentono di agire in meno di un minuto.Non solo Bitonto, però: fra le campagne di Giovinazzo e Terlizzi, nell'area attorno all'estesa località di, accanto alla strada provinciale 107, in sole due settimane, sono state ritrovateI controlli, in questo caso, vedono in campo, impegnati in serrati controlli in una vasta base divenuta, probabilmente, la nuova base di criminali specialisti che smontano, tagliano, depredano e bruciano auto rubate.Un fenomeno sempre in fermento che, secondo gli investigatori, vede coinvolte vere organizzazioni criminali al cui interno opera unadedita al furto del mezzo, lache seziona le auto e infine unain grado di ripulire i pezzi nei circuiti dei demolitori compiacenti, utilizzando documentazione apparentemente lecita. Un fenomeno spiegato dadurante una vecchia puntata di, in onda su Nove.Nella docuserie che ha raccontato la quotidianità di Cerignola, «lo snodo principale del più grande mercato di autovetture rubate del Mediterraneo», il maresciallo in servizio sul Tavoliere delle Puglie, nel corso di una perquisizione in un'autodemolizione, ha detto che Cerignola, «un paese di 60.000 abitanti ha. E per servirle». I ladri, poi, sono veloci: «In un'ora e mezza riescono a smontare le componenti principali».Ma qual è il destino dei pezzi di ricambio? La merce viene rivenduta attraverso il web, con annunci su siti di e-commerce e sui social network: «Provate a cercare, su un sito di annunci online, i ricambi d'auto - ha raccontato Squeo -. Questi annunci vi porteranno ad, in vie che esistono, con un civico di un appartamento di una persona che non c'entra niente e con un numero di telefono intestato a uno straniero a cui ordini il pezzo di ricambio», ha concluso.Intanto, però, i ritrovamenti di auto, la quasi totalità già irriconoscibili perché cannibalizzate di ogni tipo di componente, rivelano invece che le bande criminali hanno scelto le campagne delcome officine dove smembrare le auto, prima di ripulire i pezzi attraverso i demolitori compiacenti.