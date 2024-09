Birramilandia: oggi inizia la quarta edizione. Tre giorni di festa, spettacoli e divertimento a Terlizzi

Zona Principale: palcoscenico di spettacolari esibizioni live, DJ set travolgenti e street food da leccarsi i baffi. Gli artisti di strada animeranno le serate con performance mozzafiato, tra cui gli immancabili sputafuoco e giocolieri, pronti a lasciare il pubblico a bocca aperta.

palcoscenico di spettacolari esibizioni live, DJ set travolgenti e street food da leccarsi i baffi. Gli artisti di strada animeranno le serate con performance mozzafiato, tra cui gli immancabili sputafuoco e giocolieri, pronti a lasciare il pubblico a bocca aperta. Area Intrattenimento per Adulti: qui il divertimento è assicurato con giochi come i tiri a segno, la corrida, il gioco dei cammelli, e un'esperienza incredibile di realtà virtuale 5D. Non mancherà il gonfiabile freccette, perfetto per chi vuole sfidare amici e familiari.

qui il divertimento è assicurato con giochi come i tiri a segno, la corrida, il gioco dei cammelli, e un'esperienza incredibile di realtà virtuale 5D. Non mancherà il gonfiabile freccette, perfetto per chi vuole sfidare amici e familiari. Zona Bambini: i più piccoli potranno divertirsi in un mondo a loro dedicato, con giostrine, gonfiabili, mascotte e un'animazione coinvolgente a cura dell'agenzia Frog, che organizzerà tantissimi giochi divertenti e attività pensate appositamente per loro.

Venerdì: DJ Rinaldo, special guest DJ Wlady e DJ Jad degli Articolo 31 faranno scatenare la folla con un mix esplosivo di hit e pezzi storici.

DJ Rinaldo, special guest DJ Wlady e DJ Jad degli Articolo 31 faranno scatenare la folla con un mix esplosivo di hit e pezzi storici. Sabato : la serata sarà animata dai DJ Sabi Dielle e Danny Dee, seguiti dall'esibizione della 20th Century Band**, che ripercorrerà i grandi successi italiani e internazionali degli anni '80, '90 fino ai giorni nostri.

: la serata sarà animata dai DJ Sabi Dielle e Danny Dee, seguiti dall'esibizione della 20th Century Band**, che ripercorrerà i grandi successi italiani e internazionali degli anni '80, '90 fino ai giorni nostri. Domenica: dalle ore 17:00, non perdete la gara nazionale di breakdance, con spettacolari performance di skaters su rampe e live painting, tutto accompagnato dai DJ set di DJ Slyma, DJ Fato e DJ Big Fab.

L'attesa è finita:, l'evento più atteso dell'anno, apre ufficialmente i battenti questa sera alle ore 19:00. La città di Terlizzi si prepara a viveredi puro divertimento, con un programma ricco di emozioni e sorprese.Gli organizzatori hanno suddiviso l'area della manifestazione in tre zone per garantire un'esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti:L'ingresso all'evento è, e per agevolare l'afflusso dei partecipanti sono stati predisposti, presso il supermercato Famila, e in v, vicino all'ingresso posteriore del parco comunale. Gli organizzatori invitano i residenti di Terlizzi a raggiungere l'eventoper ridurre l'inquinamento e godere di una piacevole passeggiata verso il cuore della festa.Ecco il programma musicale delle tre serate, che promette di far ballare e divertire tutti i presenti:Tutte le serate saranno presentate da, con il partner ufficialeUn ringraziamento speciale va alper il patrocinio e il supporto all'evento.Birramilandia è più di un semplice festival: è un'esperienza imperdibile che riunisce la comunità in un'esplosione di energia, musica e divertimento. Preparatevi a vivere tre giorni indimenticabili. Non mancate!