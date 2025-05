Barca rovesciata nel porto di Giovinazzo riversa carburante in acqua

Un fortissimo odore di nafta ha pervaso ieri sera, 27 maggio, intorno alle 19.00, l'area di Cala Porto e di via Marina.Quell'odore proveniva da un'ampia chiazza (in foto) formatasi in seguito al ribaltamento di una barca di non grandi dimensioni all'interno del porticciolo.Per comprendere quanto accaduto sono giunti sul posto gli uomini e le donne dell'Ufficio Locale Marittimo che hanno provveduto ai rilievi del caso e ad acquisire la documentazione fotografica e video necessaria.