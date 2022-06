Pontili rimossi nel porto, Depalma: «Torneranno utili dopo Piano regolatore»

5 foto Rimozione pontili porto

Sono stati smontati ieri mattina, 28 giugno,dal porticciolo di Giovinazzo. Le operazioni, intimate dalla Capitaneria di Porto di Molfetta qualche settimana fa, si erano rese necessarie poiché non vi era una regolamentazione dello specchio d'acqua.Un tema caldo anche durante la recente campagna elettorale: da una parte gli oppositori dell'amministrazione uscente, che rimarcavano la mancata approvazione del, dall'altra la maggioranza (uscente e in parte neo-eletta) che invece ribadiva come l'iter fosse ormai avviato a conclusione.Lo ha ribadito davanti ai nostri taccuini anche il sindaco, il quale ha spiegato: «Abbiamo ottemperato ai nostri obblighi con le operazioni di smontaggio dei pontili, che saranno tenuti a deposito, pronti per l'utilizzo non appena sarà approvato il Piano regolatore. Un Piano - ha quindi evidenziato il primo cittadino uscente - che sarà congruo ed adeguato alle più moderne norme in materia. Si tratta di un passaggio assolutamente transitorio».Non sono mancate, inevitabilmente, nelle scorse ore anche le stoccate degli oppositori, che avevano sottolineato la situazione incresciosa venutasi a creare nel porto di Giovinazzo. Con un post, Sinistra Italiana lo evidenzia: «Ma il sindaco non aveva promesso che si sarebbe incatenato e avrebbe protestato con i portuali con tutte le forze? - ha scritto su Facebook la locale segreteria - Ops…forse era il vicesindaco o il sindaco uscente? Cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Questo è lo stato del nostro porto, oggi» e poi una foto emblematica, l'ultima della galleria che vi mostriamo.