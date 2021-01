Autovelox Giovinazzo-Santo Spirito, Stallone risponde a Saracino

In merito alle dichiarazioni rilasciate dal Consigliere comunale del PD, Francesco Saracino, sull'autovelox installato sulla ex strada statale 16 Adriatica, nel tratto che collega Giovinazzo a Santo Spirito, l'Assessore, con delega alla Polizia Locale, replica quanto segue:«All'avvocato Saracino verrebbe da chiedere se contesta la legittimità dei verbali, un particolare che è già stato sconfessato, e se è in possesso del numero sui ricorsi vinti da quegli automobilisti che hanno trasgredito le disposizioni del Codice della Strada. Al Consigliere sarebbe anche legittimo chiedere se mette in discussione proprioSu questo ultimo aspetto bisognerebbe capire se, per l'avvocato Saracino, elevare verbali per eccesso di velocità sia da considerarsi una forma di ovvietà comportamentale, osservanza delle regole e sicurezza per le persone oppure,se tutti questi aspetti possano essere irrilevanti per mero opportunismo politico.È utile rammentare all'avvocato Saracino che le apparecchiature utilizzate sono omologate ed il Comune di Giovinazzo, nel pieno rispetto delle regole,. Inoltre, i sistemi di rilevazione sono stati azionati sempre in presenza degli agenti di Polizia Municipale, come previsto per le arterie urbane.È importante evidenziare, per correttezza di informazione, che nelle casse comunali sono confluiti o confluiranno circa 360.000 euro per violazioni al codice della strada, e questo non non certo per il piacere di far cassa, ma molto più semplicemente perché moltissimi automobilisti, circa 5mila, hanno infranto la legge mettendo fortemente a rischio la propria vita e quella degli altri.Giova sottolineare che da quando il sistema è in funzione o lo è stato, o comunque da quando quella strada ha un limite di velocità consono alla viabilità urbana di cui è parte,Inoltre, il valore dell'affidamento per questo genere di servizio, contestato dal Consigliere, è stato di, molto al di sotto della soglia prevista per legge, e che quanto riconosciuto alla società che ha fornito l'apparecchiatura,deriva delle spese di notifica, imbustamento, consulenza legale ed agio, oneri non a carico del Comune né a carico di quei cittadini che rispettano i divieti imposti nel rispetto del Codice della Strada.Non vorremmo che il Consigliere, come accade per altri suoi colleghi di opposizione, stesse mischiando il suo ruolo politico con quello professionale e che stiao, peggio ancora, di clienti per il prossimo futuro».