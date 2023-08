Frecce Tricolori, la soddisfazione e la gratitudine dell'assessore Arbore

«Organizzare un'evento come quello dellenon è una cosa semplice, un fraterno ringraziamento va al collega Gaetano Depalo e a tutta l'amministrazione per l'impegno profuso da mesi».Gioco di squadra e messaggio chiaro a tutta la cittadinanza. Si vince e si perde insieme, con alcuni che spiccano a turno per impegno e dedizione profusi.assessore alla Polizia Locale fa un bilancio della giornata di domenica 27 agosto:«Parcheggi e viabilità - scrive - per un afflusso di circanon è uno scherzo, ma la macchina messa su ha tenuto, funzionando alla grande. Permettetemi pertanto di ringraziare tutte le forze di polizia e associazioni di volontariato venute a sostegno.Ma permettetemi di dire il mio enorme grazie al corpo di Polizia Locale guidato brillantemente dal Dott. Raffaele Campanella coadiuvato dai quattro ispettori e agenti fantastici che ci hanno messo anima, cuore e professionalità.Un mix perfetto, un gruppo giovane che guarda a testa alta le sfide del futuro.Grazie di cuore per la collaborazione prestata ai comandi di Molfetta e Ruvo di Puglia e agli agenti che si sono uniti a noi per vincere questa sfida.Grazie agli uomini e donne che ho visto sfiniti ma sorridenti ieri alle 21,00 circa, io sono solo un semplice assessore orgoglioso e felice di tanto lavoro svolto in silenzio (e qualche volta bistrattato). W la Polizia Locale W Giovinazzo W le Frecce Tricolori !!!», è la chiosa che racconta di una grande soddisfazione.