Travolge un pedone e scappa via: caccia al pirata della strada

Un anziano travolto: ora è in ospedale, a Molfetta, mentre in città è caccia aperta al pirata della strada. L'investimento questa mattina, in piazzale AFP Giovinazzo. Sbalzato con violenza sull'asfalto, undel posto, è rimasto ferito ad una gamba ed è stato soccorso dal. Per le indagini è al lavoro laI fatti sono avvenuti alle ore 11.30 all'esterno del PalaPalmiotto, dove l'uomo, del posto, è stato presumibilmente investito da un'auto, di cui, però, non si conosce il modello e il colore, almeno sino a questo momento. Aspetti, quest'ultimi, da accertare. L'anziano, intanto, soccorso immediatamente da alcuni passanti, è stato raggiunto dagli operatori delche l'hanno condotto in codice arancione (urgenza indifferibile) al pronto soccorso dell'ospedaleL'80enne, sottoposto ad una serie di immediati accertamenti clinici, ha riportato una ferita alla gamba destra ed è tenuto sotto osservazione, come da protocollo sanitario. Sul luogo, inoltre, è intervenuta anche laper eseguire i rilievi e avviare le ricerche del responsabile, riuscito a fuggire per le vie del centro cittadino. Gli agenti delcittadino hanno ascoltato i passanti, alla ricerca di indizi rilevanti, e visioneranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza.In zona, infatti, non vi sono solo quelle poste all'esterno delle attività commerciali. Ben più utili potrebbero rivelarsi quelle comunali, gli occhi elettronici dall'alto, con un'ampia visuale: tramite quei dispositivi, gli investigatori sperano di risalire al numero di targa del conducente che ha omesso i soccorsi all'anziano ferito.