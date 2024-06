Si ribalta nei campi con l’auto sulla Giovinazzo-Terlizzi: in ospedale

Lo schianto e la paura: un'auto si ribalta e un uomo resta ferito. Il sinistro s'è verificato questo pomeriggio sull'arteria che collega Giovinazzo a Terlizzi. Immediati i soccorsi prestati al conducente, che dopo aver perso il controllo, ha terminato la propria corsa nella campagna adiacente alla carreggiata: è finito in ospedale.L'incidente stradale, nel quale non sono rimaste coinvolte altre vetture, si è verificato attorno alle ore 15.45 sulla strada provinciale 107. Qui, infatti, in circostanze da chiarire, un uomo che al momento dell'accaduto si trovava alla guida di unaproveniente dalla città dei fiori ha iniziato a sbandare: il conducente ha perso il controllo dell'auto uscendo fuori strada e terminando la propria corsa nei campi adiacenti, ribaltandosi dopo aver danneggiatoAvvisati prontamente i soccorsi da alcuni automobilisti che viaggiavano in zona e che hanno assistito alla scena. Sul posto, sono arrivati gli operatori sanitari delche, a bordo di un'ambulanza, hanno trasportato il conducente al: le sue condizioni, ritenute non gravi, sono state monitorate dal personale medico della struttura ospedaliera, mentre sul posto, per i rilievi del caso e per garantire la viabilità in entrambe le direzioni di marcia, è arrivata laI rilievi del sinistro, che non ha coinvolto altre vetture, sono ora nelle mani degli agenti deldi Giovinazzo. A loro spetterà il compito di appurare che cosa abbia determinato l'improvvisa sbandata (un malore, la velocità, una distrazione, la presenza di un ostacolo sulla strada) e il successivo ribaltamento dell'auto.