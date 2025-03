Incidente sulla Giovinazzo-Bitonto: cinghiali investiti, auto danneggiate

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l'incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada provinciale 88, fra Giovinazzo e Bitonto, intorno alle ore 20.00, quando due cinghiali, sbucati sull'arteria, sono stati investiti dalle auto in corsa. Quattro quelle coinvolte: i conducenti, al di là dello spavento, sono rimasti illesi.I due animali, invece, sono deceduti sul colpo, mentre le quattro auto hanno riportato seri danni nelle rispettive parti anteriori. Sul posto sono intervenuti gli agenti delladie i colleghi dellaper i rilievi dell'incidente, per garantire la viabilità e per il successivo smaltimento delle due carcasse. L'episodio, come evidenziato dal referente regionale del, fa parte di una serie di incidenti simili che sono avvenuti in Puglia.«I cinghiali - ha detto -, così come altre specie selvatiche, sono in movimento per svariati motivi, alcuni legati alla ricerca del cibo e altri legati al fatto che cercano territori più sicuri rispetto a quelli in cui sono abituati a vivere, come la nostra Murgia». Salvemini ha ricordato anche che «i cinghiali sono delle specie cacciabili, pertanto sono già oggetto dinei loro confronti. E il più delle volte proprio questa situazione spinge i cinghiali ad allontanarsi dai vari gruppi».I cinghiali, infatti, uscendo dalle loro aree, diventano un pericolo costante per gli automobilisti. Inoltre «continua - ha concluso Salvemini - non fa altro che cancellare i corridoi naturalistici che servono non solo ai cinghiali, ma a tutte le specie a rifugiarsi e evitare di invadere percorsi a loro poco graditi».