Camion si ribalta sul fianco sulla Giovinazzo-Bitonto. Traffico in tilt

Il camion si ribalta di fianco all'interno della rotatoria sulla strada provinciale 88: è quanto accaduto nell'incidente di questa sera, intorno alle ore 19.00, sull'arteria stradale che collega Bitonto a Giovinazzo, all'altezza della rotonda che interseca la poligonale di Bitonto, in gran parte classificata come strada provinciale 218.Il sinistro, in cui non sono rimasti coinvolti altri veicoli e pertanto classificato come autonomo, si è verificato a poche centinaia di metri dal casello dell'autostrada. Il conducente aveva appena imboccato la rotatoria, nel territorio di Bitonto, lasciandosi alle spalle Giovinazzo. Poi, per cause che non si conoscono ancora, il mezzo pesante ha sbandato con molta violenza, ed. Gli automobilisti che hanno assistito all'incidente stradale, hanno temuto il peggio.Immediati infatti i soccorsi, allertati dai passanti. Sul posto, scattato l'allarme, è prontamente intervenuta una pattuglia della, oltre a due automezzi deidel. All'arrivo dei soccorritori delil conducente del mezzo era fuori dalla cabina: è rimasto praticamente illeso, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Alcune escoriazioni e solo tanto spavento, anche se è stato invitato a sottoporsi a degli accertamenti.Sul luogo, intanto, gli agenti arrivati dal, competenti per territorio, si sono occupati dei rilievi volti a ricostruire la dinamica, ma in particolare della gestione della viabilità nella rotatoria della strada provinciale 88. Il camion ha sbandato con violenza, ma le cause restano ancora in fase di accertamento.