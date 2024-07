Paura sulla Giovinazzo-Terlizzi: perde il controllo e l’auto si ribalta

Paura nel primo pomeriggio di oggi: un'auto si ribalta e il conducente, rimasto ferito, finisce in codice rosso per dinamica in ospedale, a Bari. Il sinistro, autonomo, si è verificato nel territorio di Giovinazzo, lungo l'arteria che conduce al vicino centro di Terlizzi. Sul posto, oltre ai soccorritori del, sono arrivati iL'incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 17.30: la vettura, una, viaggiava lungo la strada provinciale 107 quando, all'altezza del complesso rurale di San Martino, il conducente ha perso il controllo del volante, finendo per rovesciarsi con violenza. Immediati i soccorsi richiesti ai numeri di pronto intervento da parte degli altri automobilisti di passaggio, mentre resta al momento sconosciuta l'esatta dinamica dell'episodio e soprattutto il motivo che lo ha provocato.Sul posto, scattato l'allarme, sono intervenuti gli operatori delper prestare le prime medicazioni: dopo le cure sul posto, il conducente, rimasto ferito, è stato trasportato in codice rosso per dinamica, a causa di un politrauma, al pronto soccorso del. Per fortuna, le sue condizioni di salute non destano alcuna particolare preoccupazione tra i medici del nosocomio barese. I rilievi sul luogo dell'accaduto sono stati affidati ai, arrivati con una pattuglia.I militari delledisono intervenuti anche per il recupero del mezzo, per dirigere il traffico stradale e per la messa in sicurezza del tratto interessato, nei pressi di una curva. Spetterà a loro, dopo aver completato gli accertamenti e avere sentito il conducente, stabilire la dinamica del sinistro.