Archivio Capitolare della Cattedrale, la Pro Loco di Giovinazzo presenta il lavoro di Michele Bonserio

Finalmente una pubblicazione.Il grande lavoro distorico archivista giovinazzese, un vero punto di riferimento per le ricerche storiografiche in città, è culminato in un portentoso volume che sarà sarà presentato il 20 maggio prossimo, alle ore 20.00, nella Concattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo. L'evento è stato organizzato dalla, con il patrocinio del Comune di Giovinazzo. Interverranno il parroco, don Andrea Azzollini ed presidente dell'associazione di piazza Umberto I, Francesco Paolo Martini.Di seguito il comunicato integrale della Pro Loco.«In occasione del sessantesimo anniversario dalla fondazione della Pro Loco di Giovinazzo, il Presidente Francesco Paolo Martini è lieto d comunicare ai cittadini che, la Pro Loco ha deciso di festeggiare, con orgoglio ed entusiasmo, la promozione della pubblicazione di questo egregio lavoro di ricucitura storica della memoria ecclesiastica della nostra Città, a opera del dott. Michele Bonserio.Questo immane impegno ha avuto inizio alla fine del 1979 grazie alla tenacia e alla collaborazione della Pro Loco, guidata dall'allora Presidente, dott. Giovanni Pansini e all'entusiasmo dei soci, tra i quali lo stesso Autore dott. Michele Bonserio, socio onorario, valente archivista-paleografo e responsabile dell'Archivio Diocesano di Giovinazzo, con oltre quarant'anni di volontariato laicale reso al servizio della Concattedrale, sua amata parrocchia dalla nascita.dal sec. XV al sec. XIX rappresenta la sintesi dei veri sentimenti, delle consuetudini umane e dei rapporti sociali e soprattutto dei nostri antenati legati dal Battesimo fino alla morte nella Fede in Cristo. Rappresenta una "Guida" alla consultazione di tutti i documenti salvati dall'autore in forma dattiloscritta nel periodo 1984-1988. I documenti originali, molto interessanti, sono custoditi in 22 faldoni.Il Presidente della Pro Loco comunica, inoltre, che il valore storico del lavoro, in quanto ricucitura della memoria ecclesiastica alla nostra antica Città, ha suscitato un forte interesse anche a livello nazionale, tanto da ricevere l'invito da parte della Camera dei deputati ad una sua presentazione. Si è in attesa di una data.Questo invito rappresenta un grande prestigio per la nostra Città.Si invita tutta la cittadinanza a partecipare alla presentazione del libro che si terrà il 20 maggio p.v. alle ore 20.00, presso la Concattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo».