Ambulante tenta di investire un agente a Giovinazzo: denunciato un 51enne

Doveva essere un controllo di routine, ma pur di sottrarsi, un venditore di frutta, nell'intento di dileguarsi, ha rischiato di investire un agente della: il protagonista, unrintracciato poco dopo, è stato denunciato in stato di libertà. Sequestrato il veicolo: la merce è stata devoluta in beneficenza.Il fatto s'è consumato ieri, alle ore 09.50, all'esterno di piazzale D'Acquisto mentre era in corso il mercato settimanale. L'agente, rimasto illeso, era di pattuglia fra le bancarelle quando, «dopo aver ricevuto varie segnalazioni dagli operatori mercatali» per la presenza di un uomo «che esercitava la vendita di generi alimentari al fuori dell'area mercatale» ha notato unvicino al varco di accesso di via Giovinazzesi nel mondo con due persone intente a vendereCon l'ausilio di una pattuglia s'è avvicinato ai due (padre e figlio), decidendo di effettuare un controllo. E alla richiesta di esibire i documenti e fornire le generalità, il 51enne non solo ha rifiutato, ma ha messo in moto il veicolo ed è ripartito per fuggire, percorrendo la pista ciclabile e «cercando più volte» di investire l'agente, il quale, nonostante quest'ultimo, viste le intenzioni del venditore, avesse intimato l'alt, ha provato a ripararsi «facendo pressione contro il parabrezza del mezzo».L'autista del veicolo, uncon un lungo casellario giudiziario alle spalle, si è quindi allontanato a piedi all'interno di piazzale D'Acquisto, provando a mischiarsi con la folla, ma ovviamente non ha fatto molta strada: è stato rintracciato e bloccato dagli agenti alcune ore dopo, accompagnato negli uffici di via Cappuccini e deferito presso laper i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.Ma le sorprese non sono finite qui: gli agenti del maggiore, infatti, grazie ad una lunga serie di accertamenti, hanno scoperto che l'uomo era sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora a Bitonto. E anche per questo è stato denunciato in stato di libertà. Non solo: il venditore, infatti, «esercitava l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante nella via, senza essere in possesso della» e per questo gli è stata comminata una sanzione diIl veicolo e le attrezzature, infine, sono finite sotto sequestro amministrativo, mentre la merce -per un peso di-, dopo il parere positivo del serviziodell'che l'ha definita «di buona qualità e in buono stato di conservazione», è stata donata all'