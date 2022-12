"Allasse e pigghie", anche 2hands Giovinazzo ai mercatini di Natale

Una iniziativa per riciclare ciò che non vogliamo più o non ci piace

Anche l'associazione ambientalistaè stata presente lo scorso fine settimana ai mercatini di "Natale al Centro", l'iniziativa patrocinata dal Comune in collaborazione con tante associazioni cittadine.Ma sabato 17 e domenica (dalle 17 alle 22.00) 18 dicembre (dalle 10.00) si replica ed i giovani e meno giovani di 2hands invitano chiunque ne abbia voglia a lasciare un dono ed a prenderne un altro, in pieno spirito natalizio e pensando alla buona pratica del riuso, su cui avevano ampiamente scherzato qualche giorno fa con un post Facebook dal titolo "allasse e pigghie" (lascia e prendi).«Porta al nostro stand un dono da regalare a uno sconosciuto e, se vuoi, incartalo in maniera sostenibile, ad esempio con volantini o giornali ormai inutilizzati, aggiungendo un augurio alla persona fortunata che lo riceverà! Se non riesci a incartare il tuo dono, ci pensiamo insieme direttamente al nostro stand. Sarà un dare e avere».Una iniziativa che ha già avuto un buon riscontro nel primo fine settimana di banchetti aperti. I volontari sperano di replicare anche nel prossimo. Che nessuno si tiri indietro, hai visto mai che si riesca a piazzare la famigerata "combo cappello-sciarpa di zia Titina"?