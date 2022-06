"Che cos'è l'amor", Sara Bevilacqua all'Odeion di Giovinazzo

è l'ultimo dei nove spettacoli teatro/recitaldi via delle Filatrici 32 a Giovinazzo, che hanno visto esibirsi da ottobre 2021 fino a giugno 2022, insieme a Corrado La Grasta e Giulia Petruzzella, anche Vito Vilardi e Pantaleo Annese.È vero che da sempre l'amore è uno dei protagonisti della nostra vita e sono molti i poeti, gli scrittori e i filosofi che hanno cercato di spiegarlo. L'amore è sempre stato rappresentato sotto diverse forme e Sara Bevilacqua le attraverserà interpretando poesie e monologhi.Una serata che è un inno all'amore, uno scrigno di speranze, sguardi, incontri intimi e momenti unici, che restano per sempre incisi nell'anima. Botteghino sabato 25 giugno alle ore 20.00 e sipario ore 20.30, con ingresso a pagamento a 10 euro nel rispetto della normativa anti-covid in vigore.Diplomata presso l'Accademia di Arte Drammatica della Calabria,ha proseguito il percorso formativo partecipando a numerosi stages di teatro, danza, poesia e canto. Ha inoltre partecipato a tre stages di rilievo internazionale presso l'Accademia di Arte Drammatica di Varsavia.I recenti lavori: Il Misantropo (Prod. Factory Compagnia Transadriatica – regia Tonio De Nitto), Bluebird Bukownski (Prod. Teatri di Bari – regia Licia Lanera), Farfalle (Prod. Animalenta, regia Ilaria Cangialosi), Il Malato Immaginario (Prod. Teatri Di Bari, regia Teresa Ludovico), lo spettacolo pluripremiato Furie de sanghe (regia Licia Lanera - Fibre parallele teatro progetto ETI Nuove creatività). Ha fondato la compagnia Meridiani Perduti e ha curato la regia delle produzioni: Torno Subito, Revolution (vincitore del premio del pubblico a Le Voci Dell'Anima 2020) e Italiano Prigioniero Sono (drammaturgia di Emiliano Poddi), dei corti teatrali Salvatore mio! e di Ferita (vincitore del Premio Sardegna in.corto 2010), Stoc Ddò – Io Sto Qua (2020, drammaturgia di Osvaldo Capraro). Nel 2021 è vincitrice del bando Residenze TRAC – Nuova Drammaturgia con il progetto "La Stanza Di Agnese", dedicato alla storia del giudice Paolo Borsellino. E' formatrice del Progetto Accademia Verdi, progetto per la formazione del pubblico del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Collabora come attrice con Factory Compagnia Transadriatica, con Fabrizio Saccomanno - Ura Teatro, Licia Lanera - Fibre Parallele Teatro, Roberto Corradino – Reggimento Carri, Teatri di Bari, Animalenta. Insieme con Cooperativa Gaia, Cooperativa Thalassia ed altre realtà del territorio ha collaborato alla realizzazione di eventi teatrali in natura come autrice, regista e attrice. E' attrice nel corto di Pippo Mezzapesa La Giornata, nel cortometraggio di Paola Crescenzo Guasto, in Maree di Francesca Bellucci, Mi Chiamo Leda, regia di Stefano Reali, In Braccio alla Corrente di Sara Scalera.E' direttore Artistico di rassegne teatrali quali Ad Esempio, A Me, Piace Il Sud, Teatri A Vapore, Solo Andata.