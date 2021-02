Al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta nasce il "Tele-Gsm", uno spazio dedicato ai pareri, ai pensieri e ai desideri degli utenti della Galleria. Tra shopping e passeggio, la telecamera del Gsm ha intercettato le voci di chi vive il centro. La puntata-pilota del TeleGalleria ha affrontato un tema di attualità: in un'Italia che - per gran parte del territorio nazionale - tornerà in una delle fasce considerate a "basso rischio" di contagio da Covid-19, la Puglia resterà in zona arancione."Se domani fossimo in zona bianca qual è la prima cosa che farebbe?", è la domanda alla quale troverete risposta in questa prima puntata.Emerge un desiderio di normalità, la commozione della volontà di riabbracciare figli o nipoti lontani, la necessità di poter rivivere il rito del caffè in tranquillità con amici o parenti.