Agente Polizia Locale ferito, la nota di PrimaVera Alternativa

Continuano in queste ore i comunicati di solidarietà nei confronti dell'nell'inseguimento di una motocicletta non fermatasi allo stop.Anche dai banchi dell'opposizione cittadina giunge forte la solidarietà al vigile urbano che dovrà anche affrontare un intervento chirurgico e cosìha pubblicato sui canali social una nota in cui però si va oltre e si ribadisce preoccupazione per quanto sta accadendo ormai da mesi in una Giovinazzo sempre più meta di personaggi discutibili.«PrimaVera Alternativa - si legge - esprime la propria vicinanza e solidarietà all'agente della Polizia Locale rimasto ferito durante un inseguimento. A lui auguriamo una pronta e completa guarigione, riconoscendo il valore del suo impegno quotidiano a tutela della sicurezza cittadina.Questo episodio, insieme al gravissimo incendio che ha distrutto il- continua il gruppo guidato da Carmela Zaza -, rappresenta però un segnale allarmante. Non possiamo ignorare i campanelli d'allarme che si stanno moltiplicando nel nostro territorio. Si tratta di eventi che non possono più essere considerati isolati, ma che testimoniano una crescente emergenza sicurezza a Giovinazzo.Specie in vista della stagione estiva - sottolineano da PVA - è quantomai necessario un rafforzamento delle misure di prevenzione e di contrasto alla criminalità e un confronto costruttivo con la cittadinanza per ricostruire un clima di fiducia e legalità.Giovinazzo ha bisogno di sentirsi protetta, non minacciata».