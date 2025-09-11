Processione della Croce. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Processione della Croce. Foto Gianluca Battista
Religioni

Festa liturgica dell'Esaltazione della Croce: il programma a Giovinazzo

Celebrazioni ed eventi culturali dall'11 al 15 settembre a cura dell'Arciconfraternita del Carmine

Giovinazzo - giovedì 11 settembre 2025
Partirà quest'oggi, 11 settembre, il programma della Festa dell'Esaltazione della Croce organizzata dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine, guidata dal priore Nino Marzella. Di seguito vi riportiamo il cartellone di eventi liturgici e culturali completo.

IL PROGRAMMA

11 settembre - ore 19.45
Il prof. Vincenzo Fiorentino ricorderà mons. Nicola Melone, ultimo arcidiacono del Capitolo Cattedrale di Giovinazzo e rettore ex chiesa monastica di San Giovanni Battista nel 20° anniversario della sua scomparsa.
Verrà in questa occasione presentato il Catalogo Generale dei Beni dell'Arciconfraternita di cui don Nicola è stato assistente spirituale.

12 settembre - ore 19.45
Presentazione del libro "Paolo apostolo di Cristo" del Papàs Antonio Calisi, sacerdote cattolico di rito bizantino della parrocchia San Giovanni Crisostomo di Bari, referente per l'Italia continentale della comunità italo-albanese.

13 settembre - ore 19.45
Via San Giacomo - angolo via Spirito Santo
Rito Vespertino "Evento di Cristo - sub signo crucis" presieduto da padre Pasquale Rago animato dalla Polifonica diretta dal M° Antonio Dangelico, con atto di adorazione della Croce.

14 settembre - ore 19.00
Via San Giacomo - angolo via Spirito Santo
Festa dell'Esaltazione della Croce - recita del S.Rosario ed a seguire celebrazione eucaristica presieduta da padre Pasquale Rago. Al termine meditazione sul tema "Il mistero della salvezza della Croce attraverso i personaggi con cui Gesù ha dialogato nelle ultime ore della vita terrena".

15 settembre - ore 20.00
Via San Giacomo - angolo via Spirito Santo
"Mater Dolorosa" - Musica per la festa dell'Addolorata con il contributo artistico del Gruppo da Camera della Polifonica Giovinazzo, con la partecipazione straordinaria del soprano Myriam Marcone e del tenore Leonardo Gramegna. Dirige il M° Antonio Dangelico.

Il 18 settembre, alle ore 19.30, nella chiesa di San Giovanni Battista messa a memoria di San Giuseppe da Copertino officiata da padre Pasquale Rago.

  • Arciconfraternita Maria SS del Carmine
  • Festa Esaltazione della Croce
Rifiuti ovunque: nuovo caso in via Papa Giovanni XXIII
11 settembre 2025 Rifiuti ovunque: nuovo caso in via Papa Giovanni XXIII
Modifiche alla circolazione ferroviaria da Giovinazzo a Roma tra il 15 ed il 27 settembre
11 settembre 2025 Modifiche alla circolazione ferroviaria da Giovinazzo a Roma tra il 15 ed il 27 settembre
Altri contenuti a tema
Arciconfraternita del Carmine, ieri sera il ritorno della Madonna del Carmelo a San Giovanni Battista Arciconfraternita del Carmine, ieri sera il ritorno della Madonna del Carmelo a San Giovanni Battista L'effigie sarà esposta all'adorazione dei fedeli sino al 7 settembre
BVM del Monte Carmelo: gli appuntamenti liturgici a Giovinazzo BVM del Monte Carmelo: gli appuntamenti liturgici a Giovinazzo Entrano nel vivo i festeggiamenti alla Parrocchia San Giuseppe. Santa messa anche in Cattedrale
In Cattedrale benedetto il nuovo abito della Madonna del Carmelo In Cattedrale benedetto il nuovo abito della Madonna del Carmelo Si tratta dell'effigie dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine
Arciconfraternita del Carmine, stasera la benedizione del nuovo abito della Madonna del Carmelo Arciconfraternita del Carmine, stasera la benedizione del nuovo abito della Madonna del Carmelo Celebrazione eucaristica alle 19.00
Compianto su Cristo Morto nella chiesa di San Giovanni Battista Eventi e cultura Compianto su Cristo Morto nella chiesa di San Giovanni Battista Appuntamento alle 18.30
Quel Cristo risorto che non si vede più da anni - VIDEO Chiesa locale Quel Cristo risorto che non si vede più da anni - VIDEO C'è una lunga tradizione nella chiesa di San Giovanni Battista che va riscoperta
Quaresima a Giovinazzo, alla mezzanotte l'accensione della croce su via Cattedrale Quaresima a Giovinazzo, alla mezzanotte l'accensione della croce su via Cattedrale Si ripeterà il rito a cura dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine
Giovinazzo il 3 febbraio festeggia San Biagio: il programma Giovinazzo il 3 febbraio festeggia San Biagio: il programma Santa messa solenne alle 19.00 nella chiesa di San Giovanni Battista con il rito della benedizione della gola
Attività storiche e Distretto Urbano del Commercio: incontro a Giovinazzo
10 settembre 2025 Attività storiche e Distretto Urbano del Commercio: incontro a Giovinazzo
Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario”
10 settembre 2025 Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario”
Ordine architetti della Città Metropolitana di Bari chiede Stati Generali Urbanistica ed Edilizia
10 settembre 2025 Ordine architetti della Città Metropolitana di Bari chiede Stati Generali Urbanistica ed Edilizia
Centro di bevande nel mirino dei malviventi: rubate bottiglie e denaro
9 settembre 2025 Centro di bevande nel mirino dei malviventi: rubate bottiglie e denaro
Nel mare di Giovinazzo non solo delfini comuni: avvistato un grampo
9 settembre 2025 Nel mare di Giovinazzo non solo delfini comuni: avvistato un grampo
Pizza che passione! Ma i cartoni restano sull'isola spartitraffico
9 settembre 2025 Pizza che passione! Ma i cartoni restano sull'isola spartitraffico
Il sindaco di Giovinazzo e don Luigi Caravella alla canonizzazione di Pier Giorgio Frassati
9 settembre 2025 Il sindaco di Giovinazzo e don Luigi Caravella alla canonizzazione di Pier Giorgio Frassati
Esposta da Palazzo di Città la bandiera palestinese
8 settembre 2025 Esposta da Palazzo di Città la bandiera palestinese
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.