A Giovinazzo nuova disinfestazione contro mosche e zanzare

A partire dalle ore 23.00 di questa sera, 10 luglio, sarà effettuata sul territorio di Giovinazzo la«Pertanto - scrivono dal Comune - si avvisa come sempre la cittadinanza di osservare alcuni accorgimenti: chiudere gli infissi esterni; non lasciare indumenti stesi o altri oggetti fuori dall'abitazione ( alimenti inclusi); tenere in casa gli animali domestici».È altresì consigliabile non sostare per strada al momento del passaggio degli operatori. La disinfestazione continuerà anche nelle prime ore della notte.