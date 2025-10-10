Visite guidate al Dolmen di Giovinazzo
Visite guidate al Dolmen di Giovinazzo
Eventi e cultura

A Giovinazzo nuova apertura straordinaria del Dolmen di San Silvestro

Tutte le info per partecipare alle visite guidate ed ai laboratori didattici della Soprintendenza

Giovinazzo - venerdì 10 ottobre 2025 16.51 Comunicato Stampa
Domani 11 ottobre un'altra apertura straordinaria del Dolmen di San Silvestro, a Giovinazzo, con visite guidate e laboratori didattici per bambini a cura del personale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari.

Le tre fasce orarie per effettuare le visite sono alle 9.30, alle 10.30 e alle 11.30. L''ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al seguente link https://www.eventbrite.it/.../dolmen-di-giovinazzo. Per maggiori informazioni è possibile inviare una email a sabap-ba.urp@cultura.gov.it.
