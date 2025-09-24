Solstizio d'estate al Dolmen di San Silvestro. <span>Foto Info Point Giovinazzo</span>
Nel fine settimana Giovinazzo celebra le Giornate Europee del Patrimonio

Il tema di quest'anno è "Architetture: l'arte di costruire"

Giovinazzo - mercoledì 24 settembre 2025 Comunicato Stampa
Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano le GEP - le Giornate Europee del Patrimonio.
Il tema dell'edizione 2025 è "Architetture: l'arte di costruire" che rimanda alla molteplicità di tipologie e funzioni del "patrimonio costruito" con l'invito a scoprirne il lato immateriale, l'arte appunto, fatta di abilità, conoscenze, sensibilità..

Domenica 28, seguendo questa prospettiva, l'info Point Giovinazzo inserisce due eventi esclusivi:
- alle ore 10.30 l'apertura straordinaria del Dolmen San Silvestro quale esempio di architettura megalitica che rappresenta l'identità e il racconto collettivo della nostra comunità del passato;
- alle 18.00 l'apertura straordinaria delle chiese e rettorie del centro storico, quali architetture del sacro e della devozione popolare, in collaborazione con il progetto Tesori d'Arte Sacra - Percorsi di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico a Giovinazzo.

Per entrambi gli eventi si svolgerà una visita guidata.
Per il Dolmen l'appuntamento è direttamente presso il sito alle 10.30; è previsto un contributo simbolico di 1€ ed è necessaria la prenotazione al 3755653445. Per le chiese l'appuntamento è presso l'Info Point Piazza Umberto I, 13 alle 17.50; la partecipazione è gratuita e non serve prenotarsi.
