Nel fine settimana Giovinazzo celebra le Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano leIl tema dell'edizione 2025 èche rimanda alla molteplicità di tipologie e funzioni del "patrimonio costruito" con l'invito a scoprirne il lato immateriale, l'arte appunto, fatta di abilità, conoscenze, sensibilità..Domenica 28, seguendo questa prospettivainserisce due eventi esclusivi:- alle ore 10.30 l'apertura straordinaria delquale esempio di architettura megalitica che rappresenta l'identità e il racconto collettivo della nostra comunità del passato;- alle 18.00 l'apertura straordinaria, quali architetture del sacro e della devozione popolare, in collaborazione con il progetto Tesori d'Arte Sacra - Percorsi di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico a Giovinazzo.Per entrambi gli eventi si svolgerà una visita guidata.Per il Dolmen l'appuntamento è direttamente presso il sito alle 10.30; è previsto un contributo simbolico di 1€ ed è necessaria la prenotazione al 3755653445. Per le chiese l'appuntamento è presso l'Info Point Piazza Umberto I, 13 alle 17.50; la partecipazione è gratuita e non serve prenotarsi.