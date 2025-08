Stasera c'è l'osservazione degli astri al Dolmen di San Silvestro

I telescopi saranno sistemati nell'intera area del Dolmen di San Silvestro, testimonianza fulgida del Megalitico che sorge sulla provincial e107 che collega Giovinazzo a Terlizzi. E poi tanta storia per far conoscere a chi arriva da fuori le origini del sito, uno dei meglio conservati in Puglia.Si terrà questa sera, 5 agosto, a partire dalle 19.30, l'apertura straordinaria con l'osservazione della stelle, in una iniziativa voluta dal Planetario di Bari ed inserita nel cartellone comunale "Giovinazzo Estate 2025". L'evento culturale sarà aperto dalla visita guidata al Dolmen di San Silvestro in collaborazione con l'Info Point.Per raggiungere il Dolmen dalle 19.30 è disponibile un servizio navetta gratuito con partenza da Piazza Vittorio Emanuele II. L'intero evento è gratuito. Si accede unicamente con prenotazione obbligatoria, inviando una mail a bariplanetario@gmail.com comunicando un nome e cognome di riferimento e numero di partecipanti. Per informazioni ci si può rivolgere anche all'Info Point di Giovinazzo 3755653445 (anche WhatsApp).