2hands nelle scuole di Giovinazzo per la tutela dell'ambiente

IL COMMENTO A CONCLUSIONE

Di giornate celebrative, quelle che vengono definite giornate mondiali, ce ne sono tante nel calendario annuale, si tratta di ricorrenze che racchiudono contenuti pregni di valori che spaziano nel sociale, nell'attualità, nell'educazione e nella formazione della persona.La giornata mondiale della terra, l', che si celebra il 22 aprile è stata più che celebrata a Giovinazzo grazie all'impegno dei volontari dell'associazioneche hanno saputo ben coinvolgere tutte le istituzioni scolastiche in un percorso progettuale operativo e didattico che, partendo dalla scuola, si è aperto al territorio cittadino.La formazione, la corretta informazione, l'operatività e la concreta partecipazione degli alunni sono stati anelli ben agganciati tra loro grazie all'impegno di tutto il mondo della scuola, che opera attivamente sul nostro territorio.Il coordinamento delle attività è stato a cura delle docenti referenti all'educazione ambientale Angela Del Rosso per l'IC "Bosco-Buonarroti" e Sabrina D'Angelico per l'IC "Bavaro-Marconi". L'associazioneinfatti, nei giorni antecedenti la Giornata mondiale della Terra ha incontratoappartenenti alle classi di quinta della scuola primaria e alle classi di prima della scuola media di Giovinazzo. Con loro a scuola si è parlato di ambiente e sostenibilità in modo concreto, positivo, nonché ludico in quanto i volontari hanno proposto giochi e quiz interattivi. L'associazione guidata dacoordina un instancabile gruppo di ragazzi e ragazze che organizzano progetti di sensibilizzazione e per difendere il nostro territorio e "ci mettono le due mani".Nell'ultimo fine settimana le iniziative promosse dall'associazione sono state interessanti perché hanno impegnato gli alunni sul territorio cittadino. Infatti, i volontari di 2hands hanno invitato gli studenti del Liceo "Spinelli" sabato 23 aprile per una pulizia sulla spiaggia antistante al Pronto soccorso. Hanno risposto all'appello in 300.Il giorno 24 aprile alle ore 10:30 i volontari hanno dato appuntamento agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della secondaria di primo grado in stazione, per una nuova edizione diil format di pulizia itinerante nelle strade del nostro agro, cercando di riscoprirne le bellezze.«Oltre ai vari giorni di sensibilizzazione realizzati nelle scuole - raccontano dall'associazione ambientalista - durante la settimana, sabato 23 aprile circa 300 studenti e studentesse del Liceo Classico e Scientifico "Matteo Spinelli" hanno scelto di dedicare la giornata della loro assemblea d'istituto alla ricorrenza della Giornata mondiale della Terra, effettuando una pulizia su tutto il Lungomare di Levante; l'intervento ha portato alla raccolta di benDomenica 24, infine, alcuni studenti che avevano partecipato alla sensibilizzazione nei giorni precedenti, sono scesi in campo per effettuare un'esperienza pratica sul campo. Il format di intervento itinerante "2passi con 2hands" - concludono - ha portato alla raccolta di«Dopo queste giornate, dove abbiamo visto i cittadini e le cittadine del futuro essere così preparati/e e consapevoli di quelle che sono le problematiche del nostro ambiente e le cause e conseguenze dei cambiamenti climatici, siamo sollevati nel poter consegnare il mondo a queste nuove generazioni, più pronte e coscienziose delle precedenti. Possiamo dire che siamo in buone mani», è il commento finale di chi è ancora giovanissimo, ma ha già ben chiaro quanto importante possa risultare questo passaggio di testimone.