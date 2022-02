2hands Giovinazzo torna a "metterci le mani": il 27 febbraio pulizia a Levante

Primo intervento di pulizia del 2022 per l'associazione ambientalistaDomenica 27 febbraio, a partire dalle 10.30, le operazioni di rimozione dei rifiuti abbandonati riguarderanno zone del litorale di Levante, segnalate da cittadini e volontari.Il punto di raduno è previsto sul lungomare Esercito Italiano non lontano dall'ex punto di primo intervento, nei pressi di una storica pizzeria. Dopo il ritrovo ed il controllo green pass, i volontari saranno suddivisi in gruppetti di lavoro onde evitare assembramenti ed in ossequio alla normativa vigente anti-Covid.Per partecipare, è necessario registrarsi al seguente link:Ancora una volta un'azione concreta a tutela dell'ambiente costiero da parte di un manipolo di ragazze e ragazzi pronti a sporcarsi le mani.