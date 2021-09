2hands Giovinazzo ripulisce anche il litorale sud

Nuova importante giornata di pulizia del litorale da parte dell'associazione ambientalistaSabato 25 settembre i giovani volontari, coadiuvati nella loro azione dallo staff di Despar, anch'esso in prima linea nella salvaguardia del territorio urbano, rurale e costiero, hanno ripulito l'area del litorale nei pressi del Camping Campofreddo, verso Santo Spirito. L'intervento è stato inserito nella campagna nazionaleIn quella stessa zona, ad agosto 2020, era andata in scena la prima pulizia dei ragazzi diche da allora di strada (e di azioni buone per l'itera comunità) ne hanno fatta.L'intervento ha portato alla raccolta diAndando nel particolare, sono stati eliminati da quell'area ben 32,36 kg di plastica, 18 kg di indifferenziato e 8,2 kg di vetro.Un saldo finalmente positivo rispetto a 13 mesi addietro, quando ne furono raccolti ben«A distanza di un anno, quindi, la situazione sembrerebbe migliorata e questo ci rincuora sicuramente. Le cose staranno cominciando a cambiare pian piano? Noi siamo fiduciosi. Nel frattempo, continuiamo a metterci le mani», è stato il commento a caldo dei ragazzi di 2hands. Con loro in città, qualcosa si sta muovendo e l'auspicio è che la loro esperienza ed il loro progetto possa continuare a lungo negli anni.