2hands Giovinazzo, quelli che si sporcano le mani

Spesso, anche nelle nostre cronache, i giovani sembrano essere i più riottosi alle regole, quelli che mettono in pericolo l'incolumità altrui in un periodo così difficile da un punto di vista sanitario, tenendo comportamenti scellerati. Ma poi, come di frequente accade nella vita, ci si accorge che ci sono tante realtà giovanili preziosissime per il nostro territorio, che invece sono da sprone per parolai inerti e adulti annoiati.Una di queste realtà è la neonata associazioneche lunedì scorso, 3 agosto, ha operato la prima pulizia del litorale nella zona a sud di Giovinazzo, non lontano da. Il risultato è stato eccellente, con una quarantina di giovani volontari pronti a fare la loro parte, a "sporcarsi le mani" per rendere migliore quella porzione di litorale. Un esempio da seguire, uno sforzo da accompagnare.Dalla loro pagina, hanno fatto sapere di aver raccoltoin poco meno di 150 m di costa giovinazzese. Un monito a tutti noi, a comprendere come maltrattiamo il nostro territorio nonostante ci si riempia spesso la bocca con parole come "amore" ed "attaccamento" alla propria terra.A loro è andato giustamente il plauso anche del primo cittadino,il quale via social ha voluto render loro merito: «Ringrazio di cuore la nuova associazione "2hands" - ha scritto - per aver ripulito un tratto di costa spesso maltrattato dai tanti incivili che lasciano rifiuti dappertutto. Vedere così tanti giovani animati da senso civico e responsabilità collettiva è motivo di grande gioia e speranza per tutta la comunità cittadina! Grazie ragazzi!», la sua conclusione.Al prossimo appuntamento speriamo si associno altri volontari e si prosegua in questa opera meritoria.