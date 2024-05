Basta poco per rovinare tutto

Basta davvero poco per rovinare tutto.È quanto hanno pensato alcuni cittadini giovinazzesi che si sono recati a passeggiare sul rinnovato Molo di Levante. Al netto di una balaustra che va urgentemente ripristinata dopo la distruzione seguita ad un fortunale in autunno, quel molo è divenuto un angolo di paradiso, soprattutto in giornate in cui il Maestrale dà tregua.Mare calmo, pesci in un'acqua trasparente, con tanti turisti che domenica mattina, 19 maggio, affollavano la zona della passerella e della vicina rotonda. Soprattutto stranieri (statunitensi, olandesi, spagnoli, tedeschi e polacchi). Ma a rovinare il quadretto idilliaco c'era qualcosa che stonava, che strideva con ogni evidenza:A pochi metri di distanzalasciate da qualcuna evidentemente troppo distratta dopo una serata di bagordi. Sdegno e un po' di ribrezzo da parte di turisti e visitatori di comuni viciniori che ci hanno segnalato questo scempio.E noi torniamo col solito interrogativo: ma quando riusciranno le persone civili ad avere la meglio sui "vastasi" grandi e piccoli che affollano Giovinazzo nei fine settimana? Quando riusciremo a non vergognarci di cotanta tracotanza?Agli amministratori il compito di vigilare e di