Il quadro della Madonna di Corsignano in Cala Porto per onorare la gente del mare - FOTO

20 foto Il quadro della Madonna di Corsignano in Cala Porto

Il canto si è alzato nitido dalla banchina di Levante, rivolto alla Madre Celeste che protegge Giovinazzo da generazioni. Un canto dolce e forte allo stesso tempo, quello della corale delle parrocchie locali, a fare da accompagnamento alla musica struggente al trombone di un ispiratissimolegato come suo padre indissolubilmente alla Patrona amatissima dalla sua genteI suoni del mare a corroborare il senso di una musica che si fa preghiera,per dirla comeÈ stato questo il culmine di una giornata che ha di fatto aperto i festeggiamenti in onore di, una novità che però pesca nella tradizione, fortemente voluta dalpresieduto da. Dopo la messa vespertina, il quadro della Vergine di Corsignano dellaè stato portato in processione sino a Cala Porto ed imbarcato su una barca dellaIn migliaia hanno assistito a questo momento tra preghiera e devozione, tra spiritualità ed arte, che ha avuto il suo culmine, appunto, in quel canto e quella musica struggenti descritti in apertura.Tutte le associazioni legate al mare hanno partecipato ad una serata che resterà impressa nella memoria di molti giovinazzesi perché ha probabilmente segnato l'inizio di una nuova e meravigliosa tradizione. Il rientro col passaggio da piazza Umberto I, dove, nei pressi della sede della Pro Loco, musici hanno allietato i presenti ed omaggiato la Vergine con note medievali, mentre figuranti hanno proposto un antipasto delle atmosfere di ciò che sarà sabato 16 agosto col grande Corteo Storico.È iniziata così la settimana più importante per i fedeli giovinazzesi, quella dedicata interamente a Maria SS di Corsignano. Questa primissima serata ve la raccontiamo anche attraverso i nostri scatti.