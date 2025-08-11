Vita di città
Il quadro della Madonna di Corsignano in Cala Porto per onorare la gente del mare - FOTO
Struggente il canto della corale delle parrocchie cittadine che ha accompagnato l'esibizione di Michele Jamil Marzella
Giovinazzo - lunedì 11 agosto 2025 1.30
Il canto si è alzato nitido dalla banchina di Levante, rivolto alla Madre Celeste che protegge Giovinazzo da generazioni. Un canto dolce e forte allo stesso tempo, quello della corale delle parrocchie locali, a fare da accompagnamento alla musica struggente al trombone di un ispiratissimo Michele Jamil Marzella, figlio di questa terra, legato come suo padre indissolubilmente alla Patrona amatissima dalla sua gente.
I suoni del mare a corroborare il senso di una musica che si fa preghiera, «come quella delle campane», per dirla come padre Francesco Depalo.
È stato questo il culmine di una giornata che ha di fatto aperto i festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano, una novità che però pesca nella tradizione, fortemente voluta dal Comitato Feste Patronali presieduto da Pietro Sifo. Dopo la messa vespertina, il quadro della Vergine di Corsignano della Pro Loco è stato portato in processione sino a Cala Porto ed imbarcato su una barca della Lega Navale Giovinazzo. In migliaia hanno assistito a questo momento tra preghiera e devozione, tra spiritualità ed arte, che ha avuto il suo culmine, appunto, in quel canto e quella musica struggenti descritti in apertura.
Tutte le associazioni legate al mare hanno partecipato ad una serata che resterà impressa nella memoria di molti giovinazzesi perché ha probabilmente segnato l'inizio di una nuova e meravigliosa tradizione. Il rientro col passaggio da piazza Umberto I, dove, nei pressi della sede della Pro Loco, musici hanno allietato i presenti ed omaggiato la Vergine con note medievali, mentre figuranti hanno proposto un antipasto delle atmosfere di ciò che sarà sabato 16 agosto col grande Corteo Storico.
È iniziata così la settimana più importante per i fedeli giovinazzesi, quella dedicata interamente a Maria SS di Corsignano. Questa primissima serata ve la raccontiamo anche attraverso i nostri scatti.
