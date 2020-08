2hands Giovinazzo, domani pulizia della spiaggia in località Sabbione

Arriva alla sua ultima data di agosto l'intervento di sensibilizzazione e di cura dell'ambiente di, la neonata associazione impegnata sul territorio per contrastare l'incuria e l'inquinamento. Domani, 31 agosto, coadiuvati dal gruppoi suoi volontari si riuniranno nuovamente, questa volta per pulire la spiaggia che si trova in località Sabbione.Uniti dal motto, coloro che aderiranno all'iniziativa ripuliranno un piccolo tratto di costa frequentato da molte famiglie per la presenza prevalente di sabbia, dove i loro bimbi possono fare il bagno e giocare più facilmente. La sfida consisterà, quindi, nel rendere ancora più fruibile una delle più belle spiagge giovinazzesi, rendendola più accessibile, pulita e sicura.Un'altra sfida è toccata a volontari ed a cittadini lo scorso giovedì 27 agosto. In quell'occasione,riportando alla sua bellezza originaria una zona offesa, deturpata dall'inciviltà di chi getta rifiuti di ogni tipo dopo una breve sosta, una giornata intera o un bivacco serale in spiaggia.Il gruppo dio attende sempre con entusiasmo nuove mani pronte a sporcarsi per amore dell'ambiente e della città in maniera del tutto apolitica ed apartitica. Per questo, l'associazione continua a rivolgere il proprio invito alla cittadinanza a prendere parte agli interventi di pulizia in programma, previo messaggio Messanger, attraverso Facebook.Si sa, l'unione fa la forza e soprattutto apre la strada a grandi cambiamenti. In questo credono fermamente i volontari dell'associazione e con questo obiettivo porteranno avanti la loro opera di salvaguardia della costa e del territorio.Per questo quarto intervento ci si ritroverà alle ore 18.00 nei pressi dell'ingresso della spiaggia, in corrispondenza delloMascherina e guanti da lavoro sono obbligatori.