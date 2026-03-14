WSE Trophy: ieri la presentazione, oggi le semifinali

Tra poche ore invece si aprirà il villaggio del gusto e poi saranno protagonisti pattini e stecche: alle ore 17:00 si disputerà la prima semifinale tra CS Noisy e Hockey Sarzana, mentre alle ore 19.30 la seconda tra AFP Giovinazzo e AD Valongo.



La febbre del sabato sera è già altissima.

La festa per gli appassionati di hockey e per l'intera città è cominciata.Ieri sera c'è stata la conferenza stampa di presentazione della Final Four del World Skate Europe Trophy, organizzata da AFP Giovinazzo in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Rotellistici - Skate Italia e il sostegno determinante del Comune di Giovinazzo.In Sala San Felice il Sindaco Michele Sollecito e l'Assessora allo Sport Enza Serrone hanno fatto gli onori di casa in una città che vive l'hockey da tre generazioni e con tenacia e determinazione compete con le realtà più attrezzate del Nord.Francesco Minervini, membro del World Skate Europe Rink Hockey e presidente dell'AFP Giovinazzo, ha parlato di battaglia vinta per aver portato la Final Four, battendo la concorrenza del Valongo, in una città che merita di rivivere le gioie della Coppa delle Coppe festeggiata 46 anni fa.Tra i saluti anche quelli di Orlando Panza, Chairman World Skate Europe Rink Hockey, e di Alexandra Alba, membro del World Skate Europe Rink Hockey.Marcello Bulgarelli, Responsabile della Commissione Tecnica Hockey Pista di Skate Italia, ha confessato che sente come italiana questa coppa che come lo scorso anno si disputerà entro i nostri confini nazionali e che è curioso di vedere lo spettacolo dell'entusiasmo e della partecipazione che ci sarà sugli spalti.Spazio poi agli allenatori delle quattro formazioni protagoniste, Bento Mateus, Sergio Festa, Horacio Ferreira e Pino Marzella, il quale ha assicurato che la squadra ha lavorato tanto e spera di regalare una grande gioia ai tifosi.Poi è stata la volta dei capitani Anthony Da Costa, Davide Borsi, Joao Pedro e Samuel Amato, che ha iniziato la stagione con un infortunio e che ha rivelato come questo trofeo sia diventato un obiettivo già dallo scorso anno, per cui giocare davanti ai tifosi presenti ovunque aggiunge motivazioni.Invitati anche gli arbitri Alberto Barba, Inigo Lopez Leyton, Ivan Gonzalez e Oriol Perez.A chiudere la serata gli interventi dello storico mister Gianni Massari, di Francesco Cassano organizzatore di questo appuntamento, e dell'On. Marco Lacarra.I tifosi non sono riusciti a trattenersi e hanno intonato i loro primi cori, confermando così che il clima al PalaPansini sarà caldissimo.