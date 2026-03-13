WSE Trophy di hockey, iniziano gli eventi

L'inaugurazione avverrà questa sera, alle ore 19.30 in Sala San Felice, con la conferenza stampa di presentazione. Tanti gli interventi e gli ospiti annunciati: Michele Sollecito, Sindaco della Città di Giovinazzo; Vincenza Serrone, Assessora allo Sport; Orlando Panza, Chairman World Skate Europe Rink Hockey; Alexandra Alba, membro del World Skate Europe Rink Hockey; Francesco Minervini, membro del World Skate Europe Rink Hockey ma soprattutto presidente dell'AFP Giovinazzo; Marcello Bulgarelli, Responsabile della Commissione Tecnica Hockey Pista di Skate Italia. In rappresentanza delle quattro squadre finaliste ci saranno gli allenatori Pino Marzella, Bento Mateus, Sergio Festa, Horacio Ferreira e i capitani Samuel Amato, Anthony Da Costa, Davide Borsi e Joao Pedro. Invitati anche gli arbitri Alberto Barba, Inigo Lopez Leyton, Ivan Gonzalez e Oriol Perez.



Domani alle ore 12.00, nell'Area Mercatale Piazzale Salvo D'Acquisto, si aprirà il villaggio del gusto con show cooking di pasta, hot dog e patatine fritte, frittura di mare, caciocavallo e zampina e l'angolo delle crepes a completare l'offerta di street food. Dalle ore 16.00 ci sarà anche animazione per i più piccoli, con gonfiabili e tanto divertimento, e alle ore 21.00 Soundcarmen in concerto prima del dj set.



Nel PalaPansini risistemato per l'occasione dall'Amministrazione Comunale, e il cui spazio esterno sarà dedicato unicamente all'ingresso e uscita degli spettatori, all'area VIP e agli accrediti media, alle ore 17:00 si disputerà la prima semifinale tra CS Noisy e Hockey Sarzana, mentre alle ore 19.30 la seconda tra AFP Giovinazzo e AD Valongo.



Domenica alle ore 11.00 riaprirà il villaggio del gusto nel piazzale che servirà anche da ampio parcheggio gratuito e il dj set di Massimo Sarcina condurrà alla finale delle ore 12.00 che decreterà il vincitore dell'ambito trofeo continentale.

Prende il via l'attesissimo weekend di sport e di festa che vedrà la nostra città protagonista nel solco della grande tradizione hockeistica.L'AFP Giovinazzo, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Rotellistici - Skate Italia e il sostegno del Comune di Giovinazzo, hanno organizzato tutto per la Final Four della seconda edizione del