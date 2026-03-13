Hockey
WSE Trophy di hockey, iniziano gli eventi
Oggi la conferenza stampa, da domani le gare di final four e il villaggio del gusto
Giovinazzo - venerdì 13 marzo 2026
Prende il via l'attesissimo weekend di sport e di festa che vedrà la nostra città protagonista nel solco della grande tradizione hockeistica.
L'AFP Giovinazzo, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Rotellistici - Skate Italia e il sostegno del Comune di Giovinazzo, hanno organizzato tutto per la Final Four della seconda edizione del World Skate Europe Trophy.
L'inaugurazione avverrà questa sera, alle ore 19.30 in Sala San Felice, con la conferenza stampa di presentazione. Tanti gli interventi e gli ospiti annunciati: Michele Sollecito, Sindaco della Città di Giovinazzo; Vincenza Serrone, Assessora allo Sport; Orlando Panza, Chairman World Skate Europe Rink Hockey; Alexandra Alba, membro del World Skate Europe Rink Hockey; Francesco Minervini, membro del World Skate Europe Rink Hockey ma soprattutto presidente dell'AFP Giovinazzo; Marcello Bulgarelli, Responsabile della Commissione Tecnica Hockey Pista di Skate Italia. In rappresentanza delle quattro squadre finaliste ci saranno gli allenatori Pino Marzella, Bento Mateus, Sergio Festa, Horacio Ferreira e i capitani Samuel Amato, Anthony Da Costa, Davide Borsi e Joao Pedro. Invitati anche gli arbitri Alberto Barba, Inigo Lopez Leyton, Ivan Gonzalez e Oriol Perez.
Domani alle ore 12.00, nell'Area Mercatale Piazzale Salvo D'Acquisto, si aprirà il villaggio del gusto con show cooking di pasta, hot dog e patatine fritte, frittura di mare, caciocavallo e zampina e l'angolo delle crepes a completare l'offerta di street food. Dalle ore 16.00 ci sarà anche animazione per i più piccoli, con gonfiabili e tanto divertimento, e alle ore 21.00 Soundcarmen in concerto prima del dj set.
Nel PalaPansini risistemato per l'occasione dall'Amministrazione Comunale, e il cui spazio esterno sarà dedicato unicamente all'ingresso e uscita degli spettatori, all'area VIP e agli accrediti media, alle ore 17:00 si disputerà la prima semifinale tra CS Noisy e Hockey Sarzana, mentre alle ore 19.30 la seconda tra AFP Giovinazzo e AD Valongo.
Domenica alle ore 11.00 riaprirà il villaggio del gusto nel piazzale che servirà anche da ampio parcheggio gratuito e il dj set di Massimo Sarcina condurrà alla finale delle ore 12.00 che decreterà il vincitore dell'ambito trofeo continentale.