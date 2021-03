Vittorie e podi a Toritto per l'Iris

Si chiude con un bottino di cinque vittorie e diversi podi per lala prima prova del campionato regionale Individuale, disputata domenica 28 febbraio a Toritto.Il primo impegno regionale del 2021 offre spunti interessanti e risposte importanti al lavoro fatto negli ultimi mesi in casa Iris. Tra le LC, nella categoria Junior 1, vittoria per) davanti alla compagna di squadra, seconda con il punteggio di. Tra le Junior 2 primo posto per, secondo gradino del podio pertra le Allieve 4.Risultati importanti giungono anche tra le LD con il primo posto ditra le Allieve 2, seguito da due doppiette: tra le Junior 1 vittoria perdavanti alla compagna; primi due posti Iris anche tra le Junior 3 conche vince, mentreè seconda con il punteggio diPodio Iris anche tra le Senior 1 conseconda (), mentrechiude al terzo gradino del podio con un. Tra le LC sfiora il podio, quarta tra le Allieve 1 con il punteggio finale di. Prossima prova prevista per il 18 aprile il quel di Taviano.