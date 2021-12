Vincenzo Mundo convocato ai Mondiali di tiro dinamico IPSC

Il commissario tecnico dellaItaliana di tiro dinamico sportivo (), con una comunicazione ufficiale, ha convocato la lista dei tiratori italiani che parteciperanno al mondiale di tiro dinamico che si terrà a Pattaya, in Thailandia. E fra questi c'è anche un atleta di Giovinazzo, orgoglio di un'intera città.Nella lista dei convocati dellaitaliana, infatti, c'è anche il giovinazzese, inserito nella categoria Junior della Classic Division: questo importante traguardo è stato raggiunto in pochi mesi di attività agonistica vissuti a livelli altissimi e conquistando le tappe più importanti del tiro dinamico italiano.Le sue capacità tecniche e agonistiche gli hanno permesso il passaggio dalla, di partenza per tutti i tiratori che iniziano l'attività agonistica, a quella più ambita e importante di, conquistata nelle gare del campionato italiano al culmine del quale è stato disputato ilProprio nella gara del National disputata a Magione, dal 30 settembre al 3 ottobre scorsi, nel poligono "La Folce" di Magione, e che ha visto oltre 420 partecipanti provenienti da tutta Italia e da varie nazioni europee, in un match decretato diil giovinazzese si è cimentato in ben 18 stage in due giorni di gara.A conclusione delle due giornate di gara il giovanes'è aggiudicato il titolo italiano nella, ma ancor più eccezionale è stato essersi piazzato neidella classifica assoluta e precisamente alIl giovane tiratore giovinazzese ha dimostrato un talento fuori dal comune, scalando in pochi mesi le vette del tiro dinamico sportivo italiano entrando, dapprima a far parte dei TING (Tiratori di Interesse Nazionale Giovani), per poi coronare il sogno di partecipare ai prossimi mondiali con la maglia della nazionale italiana di tiro dinamico sportivo.I meriti dei successi del giovane atleta giovinazzese vanno, oltre che al suo talento sportivo, anche alla preparazione ricevuta dal padrecon il quale si allena costantemente con impegno e spirito di sacrificio per il raggiungimento di traguardi importanti del tiro sportivo italiano e internazionale.La bandiera italiana delladi tiro dinamico porterà, oggi più che mai, anche i colori biancoverdi del vessillo giovinazzese rappresentati dal giovanepuro orgoglio e talento della nostra città.