Tedone sbaglia un penalty, la Kids Conversano dilaga: finisce 4-1

Pioggia di gol che, però, fa felice solo la Kids Club Conversano. Continua senza acuti il campionato di Terza Categoria dell': pareggio 2-2, sul sintetico del Petrone, contro l'Eagles Bisceglie e poi, ieri pomeriggio, crollo verticale, anche se lo score diè bugiardo, sull'erba artificiale di Polignano a Mare.Nel secondo turno in calendario, disputato al campo sportivo Madonna d'Altomare, i padroni di casa passano in vantaggio a cavallo della mezza:ed equilibrio infranto al 25'. Si resta così sino all'intervallo. E per buona parte della partita accade poco, le emozioni latitano. Ci si sveglia dagli sbadigli solo ad un quarto d'ora dalla fine, quando l'undici di misterha una ghiotta occasione, dagli undici metri, per riportare la contesa in parità, ma Tedone sbaglia il rigore dell'1-1.Un errore, il suo, che inciderà pesantemente durante l'ultimo quarto di gara dove le emozioni, rispetto ad oltre un'ora di noia e insipidità, arrivano tutte in serie. Gli ultimi 10 minuti sono i più difficili per l', tramortita mentalmente dal penalty sbagliatoil fiato diviene corto e la Kids Club diventa più aggressiva. All'80' i locali raddoppiano (), cinque minuti più tardi triplicano (all'85') e verso il tramonto della contesa, al 87', calano addirittura il poker:e gara in ghiacciaia.Di, al 92', il gol della bandiera per ilconclusivo che condanna i giovinazzesi, puniti oltremodo dal risultato, al primo ko stagionale. Il sodalizio di, intanto, immagazzinato il primo rovescio, si prepara già al prossimo match, domenica 19 novembre alle ore 14.30, sul rettangolo dell'