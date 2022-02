Super rimonta Giovinazzo C5: da 1-4 a 6-4 in 15 minuti. Vetta a -2

È successo per davvero. Senza Binetti e Restaino, ribaltando l'1-4 del Bovalino, ilsi imponeal fotofinish, conquista la nona vittoria stagionale (la seconda consecutiva) e si portacon una partita (il derby di Molfetta) ancora da recuperare.Per il PalaPansini un sogno ad occhi aperti, quando tutto sembrava perso, quando tutte le speranze sembravano sepolte. Il team del presidente Antonio Carlucci vince in rimonta con le doppiette die i gol diI responsabili tecniciconcedono la prima maglia da titolare al portiere La Notte (Di Capua s'accomoda in panchina, nda) in campo con Bellaver, Ferreira Praciano, Menini e Alves, mentre D'Urso, dall'altra parte, risponde con Roman, Scopelliti, Federico, Fortuna e Soares.La carica e l'atmosfera infuocata dell'impianto di viale Moro spingono i giovinazzesi che con Alves (esterno della rete), Ferreira Praciano (conclusione parata) e Menini (volo plastico di Roman) partono forte. Il Bovalino, però, dopo averci provato con lo stesso Roman, Dentini e Scopelliti squarcia l'equilibrio della partita con(zampata vincente sul secondo palo su assist da sinistra di Scopelliti e gol dello 0-1) e, 19 secondi più tardi, raddoppia con: 0-2.Sembra finita, ma dopo i tentativi di Saponara e Bellaver, parati da Roman, gli ospiti triplicano sull'asse Fortuna-: 0-3 e Palasport ammutolito. Prima del riposo c'è tempo per altre due conclusioni di Menini (a lato) e di Roselli (parata), per l'1-3 die per la traversa colpita da Menini. Al riposo è 1-3.Pronti, via e il Bovalino cala il poker sfruttando un'indecisione di(1-4), ma, con un blitz dei suoi (dal binario di destra verso il centro), carica il suo mancino e fa 2-4. Le folate dei padroni di casa creano più volte scompiglio in area avversaria, mentre l'incursione di Ferreira Praciano serve a far insaccare ail pallone del 3-4.I locali, a questo punto, non si fermano e impattano il match conche, su assist di Ferreira Praciano (quinto di movimento, la mossa si rivela azzeccata), infila il cuoio alle spalle di Roman e fa 4-4.L'inerzia della partita, stavolta, è tutta per il Giovinazzo: Roman è pronto sui tentativi a ripetizione di Zago, Bellaver e Fermino, ma non può nulla sul destro diche vale il 5-4. I padroni di casa mettono la freccia. E a 28 secondi dall'ultima sirena allungano (ancora con) per il gol del definitivo 6-4.Il finale è un mix di tensione ed emozioni, poi il triplice fischio rende il sogno una realtà. Ovviamente, per il Giovinazzo che, dopo aver fermato la capolista Melilli, piega in rimonta anche il Bovalino e si portacon una partita da recuperare.