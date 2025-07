Presentato a Giovinazzo l'ultimo libro di Pino Rutigliano

Nella serata di venerdì 11 luglio, è stato presentato in piazzale Leichardt, a Giovinazzo, il nuovo libro dial secolodal titoloL'evento letterario era inserito nel cartellone comunale "Giovinazzo Estate 2025"Con l'autore, a sfidare il vento di maestrale, c'erano il sindaco, il professordocente di greco e latino al liceo classico Socrate di Bari ed, che ha letto alcuni passaggi del libro dell'autore giovinazzese da par suo.Con loro anche il gradito ritorno di Nicola De Matteo, letterato, motore della Notte Bianca della Poesia e presidente dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo.Il primo cittadino ha sottolineato nel suo intervento l'importanza dell'educazione alla lettura, visto come strumento di crescita sin dalla scule dell'obbligo, mentre al prof. Renna è stato affidato il compito di entrare nel cuore del libro, senza anticiparne i contenuti, in una sorta di mini-lectio magistralis che ne ha colto l'essenza più profonda.Pino Rutigliano, pardon, ha invece raccontato del suo percorso da autodidatta, dei suoi esordi da speaker radiofonico e di quanto importante sia stata la sua esperienza di vita per la realizzazione del romanzo, che in alcuni passaggi avrebbe passaggi autobiografici.«Un inno all'amore e alla bellezza dei sentimenti - ha commentato Nicola De Matteo - che vanno al di là e al di sopra del sesso e ad una verità quasi mistica tra dubbio e incanto. Ha vinto la letteratura. Ha vinto Ken Rogers».