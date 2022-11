Super Fermino, il Defender Giovinazzo vince ancora: finisce 2-3

Ci voleva un gol diquelli tipici del brasiliano nel finale di partita, per portare ilalla conquista del primo successo esterno in campionato, superandoil. Bello e determinato, il quintetto ospite vince la sua seconda partita di fila in soli tre giorni.Biancoverdi dominanti e a tratti irresistibili: sempre avanti nel punteggio (0-1 e 1-2), nel finale ci pensa Fermino - doppietta personale - a sfatare il tabù trasferta, portando i giovinazzesi al nono posto., senza Di Capua e Binetti, si presenta sul rettangolo con La Notte, Fermino, Menini, Ferreira Praciano e Silon, mentre mister Torrejon replica con Castagnola, l'ex Montelli, Caro Barroso, Paez e Sequeiros Texeira, per tutti Fabinho.Il presidente, che ha seguito la squadra nella lunga trasferta in Sicilia, l'avrebbe desiderata vogliosa di bissare la vittoria nel derby con le Aquile, si è ritrovato davanti uno spettacolo a tinte biancoverdi. Cercava la concretezza abbinata al bel gioco e il ieri pomeriggio gli ha ripresentato un Defender Giovinazzo in formato deluxe: avvolgente, preciso, fluido, a tratti travolgente.Al 5', gli ospiti sono già in vantaggio:trova l'angolo al termine di una combinazione collettiva, è 0-1. È stato, dettaglio più, dettaglio meno, la migliore gara giocata dai biancoverdi in questa stagione, dopo la convincente vittoria con il Molfetta. Una mini raccolta di prestazioni tutte a dir poco brillanti che cominciano ad essere la controprova di quanto la creatura del tecnico giovinazzese cresca, giorno dopo giorno, a vista d'occhio.Alla velocità travolgente del primo tempo che, nonostante il pari di(1-1 al 17') su una disattenzione difensiva che beffa La Notte, fa registrare anche il palo colpito da Ferreira Praciano. Al the caldo è pari e patta.Si riparte e la ripresa, subito scoppiettante, è aperta al 1' da un lancio lungo per Ferreira Praciano nell'angolo che fa da sponda all'accorrenteper il nuovo vantaggio pugliese: 1-2. Ma la partita rimane aperta perché subito dopo, al 3', la Gear Siaz Piazza Armerina trova il pari conche beffa La Notte nell'angolo più lontano: 2-2 e partita di nuovo in equilibrio. Botta e risposta.Il Defender Giovinazzo, a questo punto, rimette le marce alte. E, dopo il festival dei legni colpiti da Ferreira Praciano e Menini, riprende in mano la sfida, con grande voglia. Al 16', infatti,si mette in proprio, sfonda al centro e perfora Castagnola. È 2-3, il gol-partita per il brasiliano, ottimo sia dal punto di vista di costruzione che in fase avanzata.Ma, più in generale, il Defender Giovinazzo è una squadra continuamente protesa in attacco che si abbatte sul quintetto di casa con l'onda d'urto di una carica di cavalleria. I locali, sul finir di gara, sparano le ultime cartucce con Fabinho power play, ma sbattono più volte contro il muro eretto da uno strepitoso La Notte per