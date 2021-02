Stasera Illuzzi è quarto uomo in Reggiana-Salernitana

Sarà il giovinazzeseil quarto uomo in Reggiana-Salernitana, il match valido per la sesta giornata di ritorno del campionato di serie B 2020/2021, in programma questa sera, 26 febbraio, alle ore 19.00, al Mapei Stadium-Città del Tricolore.L'arbitro della gara sarà il torinese Marco Serra, mentre gli assistenti di linea saranno Matteo Bottegoni di Terni e Daniele Marchi di Bologna.Persi tratta dell'undicesima uscita stagionale quale quarto ufficiale di gara e l'ultimo suo impegno nel ruolo era stato il 20 febbraio scorso, proprio con lain campo. In quella occasione, i granata emiliani espugnarono il campo di Cittadella per tre reti a zero.La sfida di questa sera mette di fronte i padroni di casa, tredicesimi con 27 punti, a pari merito con il Lanerossi Vicenza, e la Salernitana, terza in classifica con 41 punti, pronta all'assalto al secondo posto che vale la promozione diretta in A, distante solo un punto ed occupato dal Monza, impegnato domani contro il Cittadella.Il match sarà trasmesso in diretta sulla app di DAZN.