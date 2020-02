Serie B, Lorenzo Illuzzi arbitra stasera Pescara-Cittadella

Il giovinazzesearbitrerà questa sera, con fischio d'inizio fissato per le 21.00 (diretta su Rai Sport e Dazn), la gara travalida per la quinta giornata di ritorno di serie B. Il quarto uomo sarà il folignate Luca Angelucci, mentre gli assistenti saranno il senese Andrea Zingarelli e Damiano Margani di Latina.Persi tratta della decima uscita stagionale in cadetteria. Quando ha diretto lui le partite in questo campionato, c'è stata una sola vittoria interna (Empoli-Ascoli 2-1 del 7 dicembre 2019), ben 6 pareggi e due vittorie esterne, l'ultima risalente al 5 ottobre scorso, quando il Chievo espugnò per 4-3 l'"Armando Picchi" di Livorno.L'ultimo precedente del fischietto di Giovinazzo con il Cittadella risale al 21 dicembre, quando i granata pareggiarono per 1-1 proprio contro i clivensi; al 15 settembre 2019 risale invece l'incrocio trae gli adriatici, che in quella occasione andarono a vincere per 2-1 sul campo del Cosenza, non senza qualche contestazione dei locali per un rigore assegnato ai biancoazzurri.Sin qui Illuzzi ha accordato tre calci di rigore, espulso quattro calciatori ed ammonito per 45 volte.Si tratta di un match importante per entrambe le contendenti, poiché il Pescara tenterà di agganciare la zona playoff ed il Cittadella vorrà portare a casa un risultato positivo per continuare a sognare anche la promozione diretta che al momento dista soli 4 punti.