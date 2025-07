"Giovinazzo Estate", cinque appuntamenti nel fine settimana

Domani sera, 19 luglio, c'è James Senese in piazzale Aeronautica Militare

Continua a dipanarsi nel mese di luglio il cartellone "Giovinazzo Estate 2025", varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo. Questi gli appuntamenti da venerdì 18 a domenica 20 luglio.

Venerdì 18 luglio

Sabato 19 luglio

Domenica 20 luglio

Piazza Meschino"Il Paese delle meraviglie" - Marameo Festival XI edizioneOre 19.00 - "Sapore di buono. Storie con le mani in pasta" laboratorio e spettacolo.Ore 20.30 - "Il gatto con gli stivali" - spettacolo teatrale.A cura di Ass. Culturale Arterie Teatro.Dalle ore 21.00"Giovinazzo in musica"Musica Live anni '70/'80/'90 - Ass. Culturale "Musica e Tradizione"Festival Mar –Piazzale Aeronautica Militare - dalle ore 21.00James Senese & Napoli CentraleUna leggenda del jazz-rock partenopeo arriva a Giovinazzo per una serata indimenticabile.A cura di Associazione Culturaly.Giovinazzo vista dalla barcaA cura degli Amici del Gozzo.Piazza Garibaldi – ore 19:30La Fabbrica delle Storie - Notte Bianca dei Bambini: spettacoli teatrali, giocolieri, racconta-storie e giochi all'aperto.A cura di Cartolibreria Mary Poppins.