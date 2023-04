Serie A2 Elite, il Defender Giovinazzo C5 deve vincere e sperare

Crederci perché è ancora tutto ancora possibile. Questo il messaggio che parte dallo spogliatoio delalla vigilia della sfida con il Futsal Canicattì da cui il sodalizio diretto dal presidentepuò uscire con tre verdetti.Se i biancoverdi, reduci dal ko di Capurso, vincono e i Bulldog non superano la capolista Sporting Sala Consilina,, superando il team di Chiaffarato proprio all'ultima curva. Un pari, o addirittura una sconfitta contro una formazione già al riparo da brutte sorprese, significherebbe chiudere la stagione regolare al, alle spalle di Benevento e Capurso. Che con la squadra di Rafinha, il Pagnano, il Leonardo e il GPA Mestre sono in ballo per il completamento del primo tabellone dei play-off per l'istituendaPrima, però, bisognerà superare sul parquet casalingo ilche occupa la tredicesima fila con 18 punti all'attivo, reduce dadopo aver raccolto la miseria di un punto negli ultimi quattro turni. Gli isolani non vincono dal 25 febbraio scorso (5-4 interno alla Cormar Reggio Calabria), mentre lontano da casa addirittura dal 21 gennaio scorso (2-7 sul rettangolo del Bovalino), nonostante possano contare su un atleta della notevole caratura come Digao, affiancato da Goncalves e Marino.In città, intanto, cresce l'attesa. «Noi ci crediamo e anche davvero tanto - sostengono i tifosi -., con la medesima determinazione che i biancoverdi hanno mostrato a Capurso». Tutti saranno a disposizione in vista dell'ultima sfida della stagione regolare.«Siamo carichi, sino a qualche giorno c'era ancora la delusione per la sconfitta con il Capurso - dice un altro tifoso -, ma ora pensiamo solocon uno sguardo ai nostri smartphone per il risultato di Sala Consilina e a centrare i play-off per la serie A2 Elite, traguardo cui teniamo anche noi della vecchia guardia».Appuntamento, dunque, per oggi pomeriggio, alle ore 16.00 sugli spalti del PalaPansini. Per festeggiare l'approdo alla post-season,che il Sala Consilina chiuda il torneo con una vittoria. Salutare per tutti.