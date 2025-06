Pino Marzella ct della Nazionale Indiana

È cominciata in questo weekend una nuova esperienza, di vita oltre che professionale, per Pino Marzella.Il "Maradona dell'hockey", tra le altre cose attore protagonista nella magica stagione 1979-80 che vide l'AFP Giovinazzo trionfare in campionato e Coppa delle Coppe, è atterrato in India dove allenerà le nazionali senior e juniores, maschile e femminile di hockey su pista.Questo incarico arriva dopo la delusione dell'esonero di metà novembre nella sua città, per il penultimo posto in campionato dopo sette giornate alla guida dell'AFP Giovinazzo."Ho accettato subito questa proposta - ha spiegato Marzella alla vigilia della partenza - affascinato dalla prospettiva di una esperienza culturale nuova e dalla possibilità di abbinare la passione per lo sport e per i viaggi. Magari ad altri colleghi potrebbe non piacere il livello che mi attende mentre io sono entusiasta di partire da zero, di valutare i giocatori a disposizione e di farli crescere più possibile, donando loro l'esperienza ed elementi tecnico-tattici fondamentali".Il campione giovinazzese che ha giocato e allenato in diverse piazze nazionali, oltre ad avere conosciuto realtà societarie italiane ed europee nel corso degli anni, ha scelto di partire per uno stato che ama, per la sua cultura e per essere la patria della meditazione, anche perché "amareggiato da ciò che è l'hockey italiano oggi rispetto agli anni '80: allora c'era una organizzazione semiprofessionistica, oggi manca programmazione e progettazione".Dovrà sperimentare anche allenamenti notturni per combattere le alte temperature e adattare i suoi metodi per questi due mesi, per allenare la rappresentativa indiana e portarla ai Giochi Asiatici in programma a luglio.Poi magari si apriranno le porte per nuove stimolanti avventure.