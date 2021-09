Ritorno di fiamma per Marzella: guiderà l'AFP Giovinazzo

È di oggi la notizia ufficiale del ritorno disulla panchina dell'. Questa volta, però, il tecnico, campione del mondo di hockey su pista nel lontano 1988, non sarà solo: a coadiuvarlo, infatti, ci sarà, che continuerà anche a seguire il settore giovanile del sodalizio biancoverde.Si erano separate troppo presto, lo scorso anno, le strade fra l'allenatore giovinazzese e il club biancoverde, si legge in un post sulla paginadell'. «È giusto che si dia a Pino (Marzella, nda), lo scorso anno, perché qualcosa lo si è già visto (il riferimento, non troppo velato, è alla recenti convocazioni in maglia azzurra, fra under 17 e under 19, nda) e la speranza che possa fare bene è tanta», si augura il sodalizio.Il progetto non cambia di una virgola: «Era e sarà sempre lo stesso: andare avanti con i giovani, un progetto sposato prima dal direttore dell'area sportivae poi anche da Marzella, che vede nel vivaio biancoverde materiale di ottima fattura, risorse che potrebbero portare lontano. Quindi un in bocca al lupo a mister Marzella - si legge ancora sul popolare social network -, siamo sicuri che con Camporeale porteranno altre soddisfazioni in casa biancoverde».«Lo stesso Camporeale - chiarisce il club - seguirà tutto illavorando alla formazione di nuovi giovani campioni per permettere la continuità del progetto stesso». La squadra, intanto, continua la preparazione atletica in vista dell'esordio in serie A2 previsto per il 30 ottobre, al PalaPansini, contro il